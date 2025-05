Sucic partecipa alla goleada della Dinamo Zagabria: vittoria facile!

Ampissima vittoria da parte della Dinamo Zagabria in campionato: la sfida casalinga contro lo Slaven Belupo termina 5-0 e il futuro calciatore dell’Inter Petar Sucic fa bottino pieno.

PRIMO TEMPO – Nella trentacinquesima giornata del campionato croato la Dinamo Zagabria accoglie in casa lo Slaven Belupo, che occupa la quinta posizione in classifica. La squadra di Fabio Cannavaro, che invece è al secondo posto, sblocca la gara prima del ventesimo e poi stordisce gli avversari prima della fine del primo tempo. Al 18′, infatti, arriva il primo gol ad opera di Stojkovic e al 41′ il raddoppio di Kulenovic, mandato in rete da quello che sarà il prossimo centrocampista dell’Inter: Petar Sucic. A un minuto dall’intervallo, al 44′, l’autore del primo gol sigla la doppietta e mette in cassa forte il 3-0.

SECONDO TEMPO – La musica non cambia dopo la ripresa, perché al 62′ la Dinamo Zagabria va nuovamente a segno con Baturina. Questa volta, però, il gol viene annullato. Resta, invece, la rete al 65′ proprio di Sucic, che contribuisce da protagonista nella goleada dei suoi. Al 74′ lo Slaven Belupo subisce l’ultimo e doloroso colpo: il gol del 5-0 definitivo da parte di Rog. Dalla sfida di campionato Sucic esce con un bottino pieno: assist, gol e novanta minuti pieni in campo.