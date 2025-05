Sucic in gol con la Dinamo Zagabria: l’Inter pregusta il nuovo colpo!

Petar Sucic continua a rendersi protagonista con la Dinamo Zagabria. Per il futuro centrocampista dell’Inter arriva un gol nella sfida con lo Slaven Belupo.

GOL! – La Dinamo Zagabria affronta in casa lo Slaven Belupo, ottenendo un ottimo risultato già nel primo tempo. All’intervallo, infatti, la squadra allenata dall’italiano Fabio Cannavaro chiude sul 3-0. Alla ripresa, poi, contribuisce anche Petar Sucic, il centrocampista croata che l’Inter si è già assicurato per la prossima stagione. Il regista, partito titolare nella gara di campionato, ha segnato al 65′ della ripresa. Anche nel primo tempo, però, Sucic è riuscito a mettersi in mostra, con l’assist che ha permesso a Kulenovic di siglare il momentaneo 2-0. L’Inter non può che osservare ed apprezzare.

Sucic protagonista in Dinamo Zagabria-Slaven Belupo, 5-0 al 75′