Sucic esce, la Dinamo Zagabria perde! Vince il Gorica in casa

Il Gorica vince contro la Dinamo Zagabria con il risultato di 1-0. L’Inter continua a osservare e il motivo rimane Petar Sucic, che prosegue il suo percorso prima di abbracciare il progetto nerazzurro.

SCONFITTA – Nelle ultime partite Petar Sucic è diventato, anzi è tornato, grandissimo protagonista in Croazia. Il centrocampista ha riconquistato la nazionale e anche la titolarità, come dimostra la partita contro la Francia in UEFA Nations League. Adesso il giocatore ha ottenuto la fiducia anche dell’allenatore del suo club, vale a dire la Dinamo Zagabria. Sucic oggi è stato titolare per la terza volta consecutiva, eppure la sua Dinamo Zagabria ha perso con il risultato di 1-0 contro il Gorica. La sconfitta odierna potrebbe essere decisiva nella lotta al primo posto, perché ora Hajduk Spalato e Rijeka hanno l’occasione entrambe di allungare a 7 punti di vantaggio. La partita si è sbloccata al minuto 67 con la rete di Pajaziti. Sucic è uscito dal campo al 61′ e non è rimasto nel momento del gol avversario. Nonostante i sette minuti di recupero oltre il 90′ la Dinamo Zagabria non ha recuperato il match ed è caduta in una partita sulla carta piuttosto semplice contro la settima in classifica del campionato.

GORICA-DINAMO ZAGABRIA 1-0

Pajaziti (G) al 67′