Sucic e la Dinamo Zagabria, titolo a rischio! Pari con la penultima

Sucic e la Dinamo Zagabria non vanno oltre l’1-1 contro il Lokomotiv Zagabria. Ora rischiano l’allungo del Rijeka che gioca domani.

OCCASIONE PERSA – La Dinamo Zagabria di Petar Sucic, prossimo giocatore dell’Inter, per cui si è messo già al lavoro per imparare la lingua italiana, gioca contro il Lokomotiv Zagabria per superare momentaneamente in classifica il Rijeka. Le due squadre si stanno lottando il titolo croato punto a punto. Praticamente come Inter e Napoli in Serie A. Per la formazione di Sucic e compagni, c’è l’impegno contro i cugini del Lokomotiv, che si trovano al penultimo posto in classifica. Match sicuramente tignoso per la Dinamo, che deve aspettare il 39esimo minuto per sbloccare la partita su calcio di rigore con Kulenovic. La Dinamo Zagabria ha il difetto di non riuscire a chiudere la partita, tant’è che questa rimane in bilico e in sospeso. Al 73′ Gorican trova l’inaspettato gol del pareggio. La Dinamo si butta in avanti alla ricerca del gol che varrebbe il ri-sorpasso sul Rijeka, impegnato domani contro l’Hajduk Spalato di Rino Gattuso. Ma gli ospiti, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Sigali, non riescono a segnare il 2-1. Sucic e compagni adesso devono sperare in un regalo dagli acerrimi rivali dell’Hajduk.

LOKOMOTIV ZAGABRIA-DINAMO ZAGABRIA 1-1: SUCIC DENTRO 90′

39′ Kulenovic, 73′ Gorican