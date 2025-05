Sucic aiuta la Dinamo Zagabria: gol nella sfida che vale il titolo!

Petar Sucic, ormai a un passo dall’approdare all’Inter, si rende ancora protagonista con la Dinamo Zagabria. Arriva un altro suo gol nell’ultimo match di campionato che vale il titolo.

TUTTO PER TUTTO – Ultima giornata di campionato nella lega croata del HNL. La Dinamo Zagabria si gioca il tutto per tutto in casa, contro il Nogometni klub Varaždin, guardando con attenzione al risultato del Rijeka. Le due squadre, infatti, sono a pari punti, con la squadra della città di Fiume che conquisterebbe il titolo in caso di vittoria. La formazione di Fabio Cannavaro, quindi, deve necessariamente garantirsi la vittoria per sperare in un passo falso dei diretti avversari. Ad aiutare, in questo senso, ci pensa il solito Petar Sucic. Il centrocampista croato, che l’Inter si è già assicurata per la prossima stagione, è andato a segno al 38′, mandando la Dinamo Zagabria in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo.

Sucic, altra prodezza con la Dinamo Zagabria. L’Inter lo aspetta!

IL GOL – Sucic continua a rendersi protagonista nel campionato croato, mettendo a segno una serie di gol di qualità. Quello realizzato contro il Nogomeni quest’oggi mostra ancora le grandi qualità e la freddezza sotto porta del centrocampista, definito un “Brozovic 2.0” dal suo agente. Al minuto 38′ del primo tempo, infatti, Sucic ha ricevuto palla al limite dell’area destro e, sfidando e mettendo fuori gioco il difensore, ha puntato la rete col sinistro. Adesso si aspetta il finale delle due sfide di HNL per scoprire se il giovane classe 2003 potrà arrivare a Milano con un titolo in tasca.