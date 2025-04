Sucic e la Dinamo Zagabria crollano malamente contro l’Istra!

La Dinamo Zagabria perde 3-0 sul campo dell’Istra. In campo nella ripresa il futuro giocatore dell’Inter Sucic. Il centrocampista non riesce ad aiutare i suoi. Malissimo Cannavaro che perde ulteriori punti da Gattuso.

TRE SCHIAFFONI – La Dinamo Zagabria, dopo aver raccolto otto punti nelle ultime quattro partite, è di scena sul campo dell’Istra. Le due squadre distano in classifica quattordici punti in classifica e anche per questo probabilmente Fabio Cannavaro sottovaluta un po’ l’impegno facendo un po’ di turnover. Fuori dall’inizio il futuro giocatore dell’Inter Petar Sucic, nonché l’ex attaccante di Bologna, Catania e Parma Petkovic. E la squadra ne risente tantissimo. Pronti-via e dopo 21 minuti la Dinamo va subito sotto per il gol di Loncar. Nella ripresa, nonostante l’ingresso di Sucic ad inizio secondo tempo, la musica non cambia. Passano sette minuti e al 53′ lo stesso Loncar trova il gol del raddoppio. I due schiaffi non svegliano la Dinamo Zagabria, che al 68′ subisce addirittura il terzo gol dell’Istra per opera di Lawal. Giornata da dimenticare per la formazione capitolina, che perde malamente e vede allungarsi il distacco dall’Hajduk Spalato di Rino Gattuso, capolista con 54 punti all’attivo. Per Sucic 45′ minuti di partita, senza comunque riuscire a brillare più di tanto.

ISTRA-DINAMO ZAGABRIA 3-0

21′ e 53′ Loncar, 68′ Lawal.