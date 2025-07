Sucic, l’ag. Cavaliere (portò all’Inter Brozovic): «Una differenza!»

L’agente Cavaliere, noto per aver portato all’Inter Marcelo Brozovic, parla di Petar Sucic, nuovo croato in nerazzurro. L’agente esplica le differenze e anche le analogie tra i due giocatori. Questo il suo intervento.

GIOCATORI MOLTO SIMILI – L’agente Vincenzo Cavaliere, esperto di calcio croato, è ricordato all’Inter per aver portato in Italia Marcelo Brozovic, ha parlato a Radio Sportiva di Petar Sucic. Il croato classe 2003, nonostante i pochi allenamenti in nerazzurro durante il Mondiale per Club, ha già messo in mostra alcune delle sue qualità. Contro il River Plate, ad esempio, è stato quasi determinante. L’agente Cavaliere ne parla in questo modo e avanza il confronto con Brozovic, oggi centrocampista dell’Al-Nassr: «Fisicamente Sucic è più pronto di quando lo era Brozovic quando lo prese l’Inter, lo portai io. Sono due giocatori simili, hanno una buona visione di gioco, tanti chilometri nelle gambe. Forse Brozovic quando venne all’Inter aveva più caratteristiche da mediano, mentre Sucic è più un box-to-box, quindi gioca un po’ più avanti. Ma sì, sono due giocatori molto simili». L’Inter potrebbe rivoluzionare quella zona del campo, visto che Hakan Calhanoglu sembra essere con le valigie in mano. Circolano diversi nomi: da Ederson a Rovella passando per il nuovo profilo Richard Rios.