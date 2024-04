Suazo: «Mi rivedo in Thuram! Segreto Inter? C’è una cosa»

Suazo è un grande doppio ex di Inter-Cagliari: ha giocato in rossoblù dal 1999 al 2007, per poi trasferirsi in nerazzurro. In campo al Meazza in vista della partita di stasera, ha appena parlato a Inter TV e ha detto di rivedersi in Thuram.

DA KING DAVID A THURAM – David Suazo è contento di essere al Meazza per la partita di stasera, Inter-Cagliari: «Quest’atmosfera è sempre bellissima. Poi, quando arrivano queste partite, ci si sta giocando tanto: l’Inter il campionato per vincere la seconda stella, il Cagliari è in salute con un grande allenatore e ha dimostrato il suo valore. Però oggi diciamo che l’Inter ha qualcosa in più».

IL PARALLELO – Suazo si esprime su Marcus Thuram: «Ha dimostrato. Penso che arrivare in una grande società come l’Inter, avere questo impatto mi rivedo in lui. È un giocatore molto più fisico e tecnico, io ero più pratico e diretto. L’importante è che facciamo gol tutti e due, ha grandi qualità e ha valorizzato l’attacco dell’Inter. Questa è la cosa bella: avere una coppia con Thuram e Lautaro Martinez è una garanzia, è quello che hanno dimostrato».

IL COMPAGNO – Dopo Thuram, Suazo si sposta su Lautaro Martinez: «Lui è il classico 9. Anche adesso, che tutti gli allenatori vogliono che i giocatori sappiano unire le linee, è perfetto per quello. Quando hai un giocatore moderno, che sa saltare l’uomo, colpire di testa e fare gol penso che Simone Inzaghi debba ringraziare. Avere una coppia di attaccanti così è formidabile per entrambi».

IL MOMENTO – Suazo conclude: «Hakan Calhanoglu rigorista perfetto come me? Io penso che, quando arrivano i momenti, devi avere coraggio. A volte sono rigori che valgono l’1-0, il campionato o il passaggio del turno: ci vuole coraggio, ovviamente devi calciare bene e avere un pizzico di fortuna. Però ci vuole la qualità. I record sono fatti anche per questo. Il segreto dell’Inter? Il percorso, iniziato con la finale di Champions League ma creando un’autostima superiore e un gruppo più forte. Penso che anche l’allenatore sia ancor più consapevole di quello che ha, poi con due attaccanti come Thuram e Lautaro Martinez che vanno in doppia cifra devi essere contento. L’Inter ha oltre cinquanta gol di differenza, non so che aggettivi aggiungere. Ma c’è qualcosa da migliorare, sempre».