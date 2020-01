Suazo: “Lautaro Martinez e Lukaku? Conte ha grande merito! Il Cagliari…”

Suazo ha parlato ai microfoni di “Inter TV” prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

COPPIA TEMIBILE – David Suazo, doppio ex di Inter-Cagliari, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” prima del fischio d’inizio: «Il Cagliari ha fatto vedere di poter mettere in difficoltà chiunque. Ovviamente vengono da quasi sette partite dove non sono andati benissimo, ma l’ultimo pareggio a Brescia ha dato un po’ di autostima. Venire a Milano non è facile, contro un’Inter agguerrita che vorrà fare meglio di quanto fatto a Lecce. Sarà una partita difficile. Ovviamente sono partite diverse, giocare la Coppa Italia è diverso rispetto a partite dove contano i punti. L’Inter è in forma con la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, non è facile per nessuno».

APPLAUSI – Suazo da ex attaccante non può che fare un applauso alla coppia d’oro nerazzurra: «Il mio passato all’Inter? Vedere questa formazione mi fa solo onore, far parte sia dell’Inter che del Cagliari mi fa sentire orgoglioso. Vedere questi grandi top fa piacere, vuol dire che qualcosa di buono hai fatto e ora ci godiamo lo spettacolo di questa partita. Il rendimento di Lautaro Martinez e Lukaku? Io penso che qui bisogna dare grande merito a Conte, un attaccante quando ha la piena fiducia del mister fa sempre qualcosa in più. Dopo tante partite con questa efficacia possiamo fare solo un applauso ai due. Lautaro Martinez ormai è una conferma e Lukaku sta facendo vedere quello che aveva già fatto vedere in Premier League».