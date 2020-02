Suazo: “Inter pronta a dar battaglia, non ci sono favoriti. Lukaku…”

Suazo, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Inter TV a pochi minuti dal via del derby contro il Milan. L’honduregno, fra le altre cose, si è espresso sul duello in attacco fra Lukaku e Ibrahimovic, con quest’ultimo ovviamente recuperato e titolare.

STRACITTADINA – A David Suazo viene chiesto se sia vero che il derby non si gioca ma si vince: «È una cosa molto vera. La cosa bella è che comunque arriva in una situazione particolare, dopo tutti i risultati a favore. Questo crea un po’ di suspense, si è creata un’aspettativa molto bella. Penso che l’Inter, dopo tutto quello che ha fatto, è pronta a dare battaglia. Questa vittoria sarebbe molto importante per toccare la cima di nuovo. Non esistono favoriti, la cosa penso importante è affrontarla come se fosse l’ultima, con il massimo di rispetto. Sono partite che alla fine basta un’episodio e possono cambiare: penso che i ragazzi lo sappiano, vengono da un momento particolare ma oggi è una buona chance e non se la devono far scappare. Romelu Lukaku contro Zlatan Ibrahimovic? Mi aspetto che Lukaku faccia la differenza e possa fare un gol in più di Ibrahimovic. Questo vorrebbe dire che ha portato l’Inter alla vittoria e sarebbe anche importante per la classifica. Sarà un derby spettacolare, merita un grande spettacolo. Tutto esaurito? Penso che sia la cosa più bella che possa capitare a uno come giocatore: oggi non è eccezione e spero che i ragazzi lo sappiano».