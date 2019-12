Suazo: “Inter, ottimo lavoro di Conte e la dirigenza! Teniamo duro”

David Suazo, ex attaccante dell’Inter, ai microfoni di “Inter TV” nel corso della serata di Natale, ha detto la sua riguardo la situazione in classifica dei nerazzurri allenati da Antonio Conte e del lavoro della dirigenza.

OTTIMO LAVORO – David Suazo dice la sua facendo un primo bilancio di questa “nuova” Inter targata Antonio Conte e del suo lavoro svolto in nerazzurro in complicità all’Amministratore Delegato Beppe Marotta: «Penso che la dirigenza, il Direttore e il mister hanno fatto un buon lavoro e lo stiamo vedendo, e ci stiamo godendo questo momento. Teniamo duro perché non sarà facile. Abbiamo tutto per continuare così».