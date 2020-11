Suazo: “Inter, manca Lukaku e si sente! Ora tocca a Lautaro Martinez!”

Condividi questo articolo

David Suazo

Lukaku manca all’Inter e si sente, ora però per Lautaro Martinez è arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più, ne è sicuro David Suazo, ex giocatore nerazzurro intervistato da “TuttoMercatoWeb”.

SENZA LUKAKU – Lukaku assente per infortunio. Di lui ne parla l’ex attaccante di Inter e Cagliari, David Suazo: «La mancanza di Romelu Lukaku si è fatta sentire, senza la squadra ha difficoltà. Anche se contro il Real Madrid sono riusciti a creare qualche occasione, i nerazzurri hanno mostrato qualche lacuna nella fase conclusiva. Ma alla lunga l’Inter verrà fuori. Di solito siamo abituati a vedere un’Inter Lukaku-dipendente. Le certezze senza di lui vengono a mancare. Però Lautaro Martinez e Alexis Sanchez possono ribaltare la situazione. L’argentino deve far vedere che il mister può avere più opportunità di arrivare al gol anche senza Lukaku. Ora tocca a lui. Lotta scudetto? Sarà uno Scudetto anomalo per tutta la situazione che stiamo vivendo, le principali candidate sono Inter, Napoli e Juventus».

VERSO ATALANTA-INTER – Lukaku prova a recuperare in vista di Atalanta-Inter, del match parla proprio Suazo: «L’Atalanta viene da una sconfitta importante contro il Liverpool. I nerazzurri tutto sommato hanno fatto una figura migliore contro il Real Madrid. Sarà una partita importante per tutti e due».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.