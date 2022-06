Suazo: «Inter, abbondanza in attacco? Da allenatore dico magari!»

David Suazo dagli studi di Sky Calciomercato – L’Originale ha parlato dell’attacco dell’Inter e dell’imbarazzo della scelta per Simone Inzaghi soprattutto dopo l’arrivo di Lukaku.

IMBARAZZO DELLA SCELTA – David Suazo risponde facile a una domanda legata all’imbarazzo della scelta per Simone Inzaghi la prossima stagione dopo l’arrivo di Romelu Lukaku: «Imbarazzo della scelta in panchina? Un allenatore vuole avere sempre tanti giocatori forti in panchina. Io da allenatore vorrei avere questo tipo di imbarazzo (ride, ndr)».