Suazo: «Eriksen ha dato il salto di qualità. Inter, Genoa in salute»

Condividi questo articolo

David Suazo

Suazo è uno dei tanti ex di Inter-Genoa. L’ex attaccante ha parlato a pochi minuti dalla partita con Inter TV, anticipando i temi della partita. Da parte sua tanti complimenti a Eriksen per la crescita di rendimento.

RECORD PERFETTO – David Suazo ha un record in Serie A: quattordici rigori tirati e altrettanti realizzati. Nell’Inter di oggi c’è un altro giocatore che si sta avvicinando: «Romelu Lukaku sta facendo un campionato strepitoso. Penso che stia solo andando avanti, sta sempre migliorando giorno dopo giorno. I record sono fatti per essere battuti, se fosse lui sarei molto contento se riuscisse a batterlo. La forza di questa Inter? Penso che sia facile dirlo: è concreta. Si vede che è una squadra che ha trovato le sue consapevolezze, sa quello che deve fare in campo e come deve muoversi. È importante quello che è riuscito a fare il mister, inserendo un giocatore come Christian Eriksen che sta dando il salto di qualità. Non ci aspettavamo che i giovani potessero avere un rendimento così importante, come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Poi la voglia di vincere il campionato penso stia dando un plus a quest’Inter, che ha dimostrato nel derby di poter fare grandi cose».

PARTITA CHIAVE – Suazo presenta la sfida che avrà inizio fra pochi minuti: «La cosa più difficile in questo momento è che il Genoa è in totale salute. Da sei gare sono in striscia di risultati utili, è difficile affrontare una squadra così: lo è dall’arrivo di mister Davide Ballardini, con un grande Mattia Destro che è un ex Inter e ha trovato grande forma. Però se l’Inter gioca come le ultime partite è difficile per tutti».