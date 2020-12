Suazo: “Cagliari-Inter, oggi mi aspetto un segnale al campionato!”

Condividi questo articolo

David Suazo

Oggi Cagliari-Inter, per l’occasione “Inter TV” ha intervistato David Suazo, ex attaccante di entrambe le squadre, che in diretta con l’emittente televisivo ha parlato delle due squadre facendo un riferimento anche a Nicolò Barella.

CUORE DIVISO – Suazo prima della sfida alla “Sardegna Arena” ha parlato delle sue due ex squadre che oggi si sfideranno: «Cagliari-Inter, oggi il mio cuore è diviso! Sarò sempre grato all’Inter per le stagioni importanti e i titoli vinti. In questo momento il vantaggio per l’Inter è di giocare senza il pubblico, che a Cagliari è sempre particolarmente caldo. Quando giochi a Cagliari, soprattutto in un buon periodo come questo, è sempre difficile. L’Inter però gioca come meglio sa giocare, mettendo qualità al suo gioco, è una squadra temibile per chiunque».

IL MATCH DI OGGI – Suazo ha parlato in particolare della sfida di oggi e della crescita di Barella, anche lui ex Cagliari e oggi titolare dell’Inter: «Barella? Sta dimostrando le sue capacità sia all’Inter che in Nazionale. È cresciuto tantissimo con Antonio Conte. Prima aveva certe difficoltà caratteriali con almeno un giallo a partita. Oggi è maturato e si vede la mano dell’Inter. Cosa mi aspetto oggi? L’Inter deve dare quel pizzico in più perché deve dimostrare di essere una squadra che può meritare di lottare per lo scudetto fino alla fine».