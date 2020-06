Suarez: “Inter, deluso da Sanchez. Vidal? Sarebbe grande rinforzo”

Luis Suarez, ex bandiera dell’Inter, intervistato dal quotidiano cileno La Cuarta ha parlato di alcuni temi legati all’Inter. “Luisito” è critico nei confronti di Alexis Sanchez. Una battuta, infine, sul possibile arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro

DELUSIONE – Luis Suarez è critico nei confronti di Alexis Sanchez. Secondo l’ex centrocampista spagnolo, infatti, era lecito attendersi qualcosa in più: «Sanchez? Ha giocato molto poco, è stato infortunato. Ma è strano che abbia avuto così poca continuità. È un buon giocatore, che avrebbe potuto dare una mano all’Inter. Anche se non è giusto, se si hanno problemi fisici, è diverso. Altrimenti avrebbe un posto in squadra. Permanenza all’Inter? Dovresi essere lì, le cose sembrano diverse da fuori. Se non ha funzionato quest’anno, forse si meriterebbe una possibilità la prossima stagione in modo da poter dimostrare le sue vere qualità. Ci si aspettava molto di più comunque da lui. È stata una delusione. Sono due stagioni che non recupera la forma ideale. Ha avuto problemi fisici, che a volte non sono importanti, ma abbastanza complessi da non farti prendere la forma giusta. Forse ora potrebbe avere più opportunità, perché ci saranno più rotazioni nella squadra. Ci saranno molte partite di fila e problemi fisici. Potrebbe sfruttare il poco che resta del campionato».

MERCATO – Suarez infine parla del possibile arrivo di Arturo Vidal all’Inter: «Sarebbe un grande rinforzo. Ma non so se verrà all’Inter. Ho la sensazione che sia felice a Barcellona, ​​non so se abbia voglia di cercare una nuova avventura. Se dovesse arrivare sarebbe un rinforzo importante. È un giocatore di rendimento, perché ha carattere, qualità, e sa fare gol. Ed i gol per i centrocampisti sono fondamentali».