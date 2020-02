Suarez: “Inter, attenta al Getafe! GiÃ¹ il cappello, ciÃ² che hanno fatto…”

Suarez: “Inter, attenta al Getafe! Giù il cappello, ciò che hanno fatto…”

Intervistato da Radio MARCA, Luís Suarez – storico giocatore dell’Inter – ha parlato del Getafe e di quanto i nerazzurri debbano stare attenti a non sottovalutarli negli ottavi di finale di Europa League.

GIÙ IL CAPPELLO – Una delle squadre più sorprendenti di questa Europa League è il Getafe, che ai sedicesimi di finale ha eliminato l’Ajax. La squadra spagnola sarà la prossima avversaria dell’Inter negli ottavi di finale della competizione europea e una voce autorevole ha avvertito i nerazzurri di non sottovalutarli. La voce iin questione è quella di Luís Suarez, che intervistato da Radio MARCA ha commentato così il sorteggio: «Il Getafe sta facendo cose fuori dalla norma. Non è facile andare avanti in questa fase a eliminazione diretta, l’Inter deve fare attenzione. Ciò che stanno facendo non può essere descritto, si può solo tirare giù il cappello».