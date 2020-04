Su Sensi l’Inter non ha dubbi: riscatto sicuro, ma cifra da rivedere – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che in casa Inter non ci sono dubbi sul riscatto di Sensi. Col Sassuolo si discuterà però della cifra.

CHE INTER – Quell’Inter lì – lavorando di sintesi e senza perdersi troppo in giri di parole – non s’è più vista. Fermi al capitolo sei, poi il romanzo è cambiato, Antonio Conte ha corretto il tiro. Questione di caratteristiche: c’è stata un’Inter con Stefano Sensi e una senza. Poi alla settima (giornata di campionato) Sensi s’è fermato ed è venuta fuori un’altra storia. Anche per questo che via via stanno scomparendo i dubbi sul riscatto del centrocampista.

CIFRA DA RIVEDERE – Dubbi che in qualche modo si erano palesati, anche dovuti agli infortuni che hanno condizionato pesantemente la stagione di Sensi. Ecco qui: le indicazioni di Conte hanno un peso specifico forte almeno tanto la parola data da Marotta al collega del Sassuolo Carnevali. Riscatto doveva essere e riscatto sarà, questa ora è la strada tracciata. L’accordo prevede 20 milioni da versare al Sassuolo. E qui entra in gioco il discorso legato alla situazione contingente, legata all’emergenza sanitaria, che certamente ritoccherà al ribasso tutte le cifre del prossimo mercato. E allora non è da escludere che i due club, nelle prossime settimane, si mettano seduti per ridiscutere i termini dell’operazione, magari dilazionando i pagamenti o trovando altri escamotage per alleggerire l’affare, senza metterlo in dubbio.