Stroppa: “Siamo stanchi, contro l’Inter abbiamo speso tanto. Necessario…”

Condividi questo articolo

Giovanni Stroppa Crotone

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Il tecnico dei calabresi è tornato sul pesante KO subito contro l’Inter a San Siro.

TROPPA LEGGEREZZA – Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, è tornato a parlare della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole alla vigilia della partita contro la Roma: «Contro i nerazzurri abbiamo speso tante energie, in tanti sono stanchi. Domani mettiamo in campo qualcuno più fresco perché sarà una partita agonistica e dove dovremo spendere ancora tanto. Dobbiamo fare tesoro della partita di San Siro, abbiamo preso i gol con una leggerezza disarmante. Dobbiamo fare meglio in difesa e lavorare di più in collettivo».