Stroppa: «Sensi giocatore straordinario, non è ancora al top della forma»

Giovanni Stroppa, in conferenza stampa pre Monza-Torino, ha parlato anche di Sensi. Il centrocampista, in prestito dall’Inter, è ritenuto un giocatore di altra categoria

GIOCATORE TOP − Stroppa esalta le qualità di Sensi, giocatore arrivato in prestito dall’Inter: «È un giocatore molto motivato, fondamentale venire qui a Monza con una mentalità di questo genere. C’è stata con lui una programmazione di lavoro a livello fisico per metterlo nelle condizioni giuste per potersi esprimere. Il giocatore è migliorato molto, non è ancora nelle condizioni complete per fare il Sensi ma per me fa un altro sport. Ha giocate e tempi straordinari. Io vado piano ma spero non abbia più intoppi fisici».