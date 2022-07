Stroppa: «Sensi fa un altro calcio rispetto a tutti! Sua sfera non tecnica»

Stroppa è contento di Sensi, che oggi ha partecipato all’amichevole vinta 4-1 dal Monza sul Piacenza (vedi articolo). L’allenatore dei brianzoli, intervistato da Sportitalia, ha parlato del centrocampista preso in prestito dall’Inter.

DA RILANCIARE – Giovanni Stroppa è contento di avere a disposizione Stefano Sensi. L’allenatore del Monza si esprime sul centrocampista che l’Inter ha girato in prestito in Brianza: «Sta a noi metterlo nelle condizioni fisiche. La sua sfera, almeno per giudicarlo, non è una condizione tecnica: ha bisogno delle gambe e di star bene. Cercheremo di farlo stare bene, perché nei piedi e nella testa fa un altro calcio rispetto a tutti».