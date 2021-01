Stroppa: “Crotone, contro l’Inter bellissimo primo tempo. Con la Roma…”

Giovanni Stroppa Crotone

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo la sconfitta esterna contro il Verona. Il tecnico dei pitagorici è tornato sulla gara con l’Inter

RIMPIANTI – Il Crotone di Giovanni Stroppa ha perso 2-1 in casa del Verona, pur interpretando discretamente la partita. I pitagorici non vincono dal 22 dicembre, ma contro Inter e Roma avevano comunque fatto vedere qualcosa di buono. Il tecnico, ai microfoni di “Sky Sport”, è tornato proprio su queste partite: «Per quello che riguarda il primo tempo (di oggi, ndr) siamo andati meno bene del solito, ma la fotografia della nostra stagione è la partita con la Roma. Vorrei ricordare anche il bellissimo primo tempo con l’Inter. Questo è un trend di due sole partite. Abbiamo giocato colpo su colpo e non era facile perché ogni volta che volevamo ripartire ci fermavano».