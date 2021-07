Strootman: «Nainggolan? Ci parlo dall’anno scorso. Ma lui è ancora dell’Inter»

Strootman è stato presentato, assieme a Dalbert (vedi articolo), come nuovo giocatore del Cagliari. Il centrocampista olandese ha giocato alla Roma con Nainggolan e si augura di averlo di nuovo come compagno, ma non essendosi chiusa ancora la trattativa con l’Inter non può esporsi troppo.

DI NUOVO INSIEME? – Kevin Strootman e Radja Nainggolan hanno condiviso quattro stagioni e mezzo alla Roma. Ora potrebbero ritrovarsi al Cagliari, con l’olandese che aspetta il compagno: «L’anno scorso ho parlato pure con lui, mi ha detto che dovevo venire a Cagliari perché qua sarei stato bene e la squadra è forte. Poi io ora sto qua e lui è ancora un giocatore dell’Inter. Mi ha dato un “in bocca al lupo”, ma è ancora un giocatore dell’Inter. Vogliamo giocatori di qualità e lui è un giocatore di qualità, ma è dell’Inter. Non posso dire nient’altro su di lui».