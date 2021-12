Strootman, Inter a rischio? Accertamenti dopo un problema fisico – Sky

Kevin Strootman è a rischio per la sfida di domenica (20.45) contro l’Inter. Secondo quanto riporta l’inviato di Sky Sport Paolo Aghemo, il giocatore è a Roma per accertamenti dopo un problema al ginocchio.

POSSIBILE ASSENZA – Brutte notizie in casa Cagliari per Walter Mazzarri. Il tecnico dei rossoblu, infatti, dovrà fare sicuramente a meno di Kevin Strootman nella gara di questa sera contro il Torino. Ma, probabilmente, anche nella partita di domenica contro l’Inter. Il centrocampista olandese è infatti volato a Villa Stuart a Roma nella giornata di oggi per un problema al ginocchio ancora da verificare. Ma che, se confermato, potrebbe fargli saltare (anche) la gara contro i nerazzurri.