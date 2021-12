Strootman, in caso di giallo stasera in Torino-Cagliari salta l’Inter

La 16′ giornata di Serie A si chiude oggi con due posticipi del monday night. Alle 18 c’è Empoli-Udinese mentre alle 20:45 è la volta di Cagliari-Torino con i sardi prossimi avversari dell’Inter domenica prossima alle 20:45. Un solo diffidato nei rossoblù, Kevin Strootman.

DIFFIDA – Questa sera nell’ultima gara della 16′ giornata si sfidano alla Sardegna Arena i granata di Juric e il Cagliari dell’ex Mazzarri. I rossoblù probabilmente schiereranno di nuovo Dalbert, in prestito dall’Inter, come mezz’ala sinistra nel centrocampo a cinque con Keita e Joao Pedro davanti. Un match importante per l’Inter per capire come poter affrontare i sardi domenica alle 20:45 a San Siro, ma da tenere d’occhio anche Strootman. L’olandese infatti, in caso di giallo oggi contro il Torino, non ci sarà domenica contro i nerazzurri complice la squalifica per le 5 ammonizioni. Una perdita che potrebbe pesare, soprattutto a gara in corso, anche se, al momento, non è la prima scelta in mezzo al campo.