Stringara: «Marotta vuole mentalità vincente. Lukaku non è un alibi»

Paolo Stringara, in collegamento con Radio Sportiva, commenta le dure parole di Marotta di ieri e poi parla dell’infortunio di Lukaku, che non deve rappresentare un alibi per l’Inter

MENTALITÀ VINCENTE – Paolo Stringara commenta le parole di Giuseppe Marotta in merito al momento dell’Inter dopo la sconfitta contro la Juventus: «Io penso che il direttore faccia bene a tenere tutti sulla corda, a creare una mentalità vincente, che viene vincendo. Viene dando in ogni partita il massimo. Un po’ la mentalità della juventus: vincere anche se non gioca benissimo. Non è una squadra spettacolare, lascia spesso il pallino del gioco alle avversarie, alla fine però viene fuori. C’è quella mentalità li che Marotta ha vissuto a torino e vuole riportarla a Milano, non accontentandosi mai di altro che non sia vittoria».

NIENTE ALIBI – L’ex giocatore di Inter e Bologna dice la sua anche sull’infortunio di Romelu Lukaku, il quale non dovrebbe essere un alibi per una squadra come l’Inter: «Lukaku? Purtroppo gli infortuni capitano, non è colpa dell’allenatore. Non ce li ha solo l’Inter: un po’ tutte le squadre li hanno. Poi c’è questa anomalia dei Mondiali, quindi i giocatori hanno paura a rientrare subito. Cercano di rientrare al meglio. È mancato anche Brozovic, ma Calhanoglu lo ha sostituito bene. Ora Brozovic sta rientrando, ma l’assenza di giocatori chiave non può essere un alibi per nessuno. Gli allenatori sanno che durante l’anno ci sono gli infortuni. Chiaro che un’Inter con Lukaku la davanti è tutta un’altra squadra. È un giocatore che ti permette di giocare negli spazi lasciati dall’altra squadra ma anche con squadre schierate».