Stringara: «Manchester City favorito, l’Inter però è in grande forma»

Paolo Stringara, ospite a Radio Sportiva, ha detto la sua sulla stagione dell’Inter e sulla finale di Champions League contro il Manchester City.

SPECIALISTI DI FINALI −Paolo Stringara ha espresso un suo parere sulla stagione dell’Inter e sulle sue chance in finale di Champions League contro il Manchester City: «Penso che sia tutto perfetto. Poi è chiaro, ora se ci fosse anche la ciliegina sulla torta con la vittoria della Champions sarebbe una stagione stratosferica. L’unico neo è non aver lottato fino in fondo per lo Scudetto. Questo però è tutto merito del Napoli che ha staccato nettamente tutte le squadre e non solo l’Inter. I nerazzurri hanno la fortuna e la bravura di arrivare nel momento culminante della stagione in una forma eccezionale. Cosa che invece il Napoli non ha avuto, perché nel momento culminante è andata in calo. L’Inter al contrario c’è arrivata e ci sta arrivando bene. È chiaro che ha una brutta gatta da pelare e magari diciamo 60% City e 40 Inter. Però nelle partite secche e nelle finali, Inzaghi non sbaglia mai. Quindi diamogli a Guardiola questo peso di essere favorito, poi vediamo quello che succederà».