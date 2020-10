Stringara: “Inter piÃ¹ vicina alla Juventus grazie a due giocatori. Sapeva…”

Stringara: “Inter più vicina alla Juventus grazie a due giocatori. Sapeva…”

Condividi questo articolo

Inter-Fiorentina

Paolo Stringara, ex attaccante dell’Inter, ha parlato della squadra nerazzurra nell’ambito della lotta scudetto contro la Juventus

MERCATO – Queste le parole di Paolo Stringara, ex attaccante dell’Inter, su Inter e Atalanta, sfidanti della Juventus per lo scudetto, sulle frequenze di “TMW Radio”. «Gasperini c’era già vicino, l’Inter si è avvicinata perché con Vidal e Kolarov hanno ora più personalità nello spogliatoio, oltre che qualità in campo. Ha fatto un ottimo mercato, sapeva cosa gli mancava ed è intervenuta».