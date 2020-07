Stringara: “Inter, per Conte un mezzo fallimento! Solo sufficiente”

Condividi questo articolo

Paolo Stringara, ex giocatore dell’Inter e oggi tecnico, nel corso del suo intervento sulle frequenze di “TMW Radio” nel corso di “Maracanà”, ha parlato della stagione nerazzurra con Antonio Conte alla guida.

APPENA SUFFICIENTE – Stringara critica Antonio Conte e giudica la stagione dell’Inter appena sufficiente: «Ho giocato all’Inter e ho avuto il Trap, che ci diceva che avevamo l’obbligo di provarci fino alla fine. Così non è stato quest’anno e la Juve ha vinto ancora una volta, anche se non in maniera brillante. Speriamo che il prossimo anno sia un campionato più aperto. Non è tanto cosa è successo dopo il Covid ma quanto distacco prende prima. Nove punti erano tanti, tra l’altro l’Inter era partita anche forte. Se vuoi essere l’antagonista della Juve, non puoi avere quel distacco. Devi ringraziare la Lazio per aver lottato per il campionato in maniera più decisa. L’Inter non ha mai avuto la possibilità di combattere con la Juve. Ed è un mezzo fallimento di Conte. Per aprire un ciclo ci vogliono tante componenti. Per me Conte è solo sufficiente».

I MIGLIORI – Stringara dice la sua riguardo i migliori giocatori, ruolo per ruolo, citando un centrocampista dell’Inter a centrocampo: «A centrocampo scelgo Barella, che mi piace tantissimo, ha fame, quantità e qualità».