Stringara: «Inter, il nuovo ciclo fa sperare. Gioco di Chivu diverso!»

Cresce la curiosità di vedere all’opera la nuova Inter di Cristian Chivu, soprattutto dopo le prime idee tattiche raccontate nella conferenza stampa di presentazione. Sulle aspettative in merito alla prossima stagione nerazzurra si pronuncia l’ex calciatore Paolo Stringara.

CURIOSITÀ – Paolo Stringara, intervenuto su TMW Radio proprio poco dopo la conferenza stampa di Giuseppe Marotta e Cristian Chivu, si pronuncia sul potenziale dell’Inter e delle altre big italiane: «Qualche ‘se’ c’è, ma è una squadra che apre un nuovo ciclo e speriamo che Chivu possa tenerlo aperto questo ciclo. Sono curioso di vedere la Roma di Gasperini, il Napoli ha messo dentro alcuni pezzi importanti, vedi De Bruyne, poi c’è la Juventus e il Milan di Allegri. C’è grande curiosità su tutto».

Nuova Inter e nuovo gioco: ecco cosa serve a Chivu secondo l’ex Stringara

NUOVO GIOCO – Paolo Stringara, poi, prosegue focalizzandosi sul mercato dell’Inter, che attualmente è strettamente legato al nome di Ademola Lookman: «Al di là del costo, Chivu, da centrale difensivo, ha in mente un gioco diverso. Non rimanere bassi e ripartire, ma vuole una squadra che dovrà accorciare molto davanti e gente come De Vrij e Acerbi farà molto fatica. Per questo cercano giocatori che abbiano gamba, velocità. Non è tanto il giovane, quanto chi ha gamba per accorciare davanti. Lookman negli spazi stretti ti salta l’uomo e ti serve anche per questo».