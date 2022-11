Stringara: «Inter, momento ottimo ma serve di più. Con il Bologna…»

Paolo Stringara, collegato a Radio Sportiva, ha parlato del momento dei nerazzurri, di Juventus-Inter e della sfida contro il Bologna di Thiago Motta in programma domani sera

SERVE DI PIÙ – Paolo Stringara va controcorrente. L’ex giocatore di Inter e Bologna – che domani sera si sfideranno al Meazza – ha parlato di ottimo momento dei nerazzurri, nonostante la sconfitta contro la Juventus: «Il momento dell’Inter è ottimo aldilà della sconfitta contro la Juventus. Ottimo primo tempo, nessuno avrebbe pensato a una Juve vittoriosa. Oltre a questo, la squadra è tornata a giocare bene. Però poi si va a vedere la classifica e sei indietro. Se in Champions League vai fuori con il Porto ti rimane solo in campionato. L’Inter è indietro e deve fare di più».

RIVINCITA – Stringara parla poi di Inter-Bologna come di una rivincita dello scorso anno: «Si tratta di una rivincita dello scorso anno. L’Inter non si è giocata lo Scudetto a Bologna ma ci siamo vicini. Partita importante per l’Inter che deve tornare alla vittoria. Sono contento che il Bologna si stia riprendendo: all’inizio c’era molta preoccupazione. Con l’arrivo di Motta le cose non erano iniziate benissimo. Adesso invece c’è fiducia, il tecnico comincia a piacere. Si sta riprendendo. Spero che non sia un’annata anonima, con una salvezza tranquilla. Spero che il Bologna regali qualche emozione in più ai propri tifosi». Così Stringara sull’Inter e sul match di domani.