Stringara: «Inter, Conte capì di più nel ritorno Coppa Italia con la Juventus»

Paolo Stringara, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della svolta nella squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte

SVOLTA – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” da parte di Paolo Stringara, ex centrocampista dell’Inter, sulla partita che avrebbe segnato la svolta nella squadra nerazzurra, lanciata verso lo scudetto. «Conte ha capito qualcosa di più il ritorno in Coppa Italia contro la Juventus, dove ha messo in campo diversi elementi tecnici e di qualità insieme e l’equilibrio c’è stato lo stesso».