Stringara: “Inter-Bayer Leverkusen, gara difficile. Sfogo Conte? Penso…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Paolo Stringara, ex centrocampista nerazzurro, ha parlato di Inter-Bayer Leverkusen e Antonio Conte

INTER-BAYER LEVERKUSEN – Queste le parole di Paolo Stringara, ex centrocampista dell’Inter, sulla partita di stasera Inter-Bayer Leverkusen, sfida valida per i quarti di finale di Europa League. «Questa interruzione dei campionati ha scombussolato i valori. Con il Leverkusen non penso sia così favorita, stasera è una partita molto difficile, l’avversario ha velocità e qualità. Vincere l’Europa League sarebbe un grande merito ed è molto importante che l’Inter faccia bene. In campionato pur essendo arrivata a un punto dalla Juventus, è un punto molto bugiardo. La Juventus aveva mollato e l’Inter non è mai stata in corsa per lo scudetto».

ERIKSEN – Stringara su Christian Eriksen. «Non è mai stato aspettato e non è mai stato messo nelle condizioni migliori per esprimersi. Non ho capito questa gestione di Conte, forse ha pensato che il passo del campionato italiano è diverso da quello inglese».

SFOGO – Stringara sullo sfogo di Antonio Conte. «Lui è molto pragmatico, non so il significato di questa uscita ma penso che potrebbe avere già qualche alternativa. Spero per l’Inter che non sia così perché se cambi ogni anno è difficile poi far partire un ciclo».