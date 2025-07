Stringara: «Inter, ecco chi vedrei bene in avanti! Bisogna cambiare»

L’ex giocatore e oggi allenatore, nel corso di un intervento a TMW, ha parlato anche della nuova Inter di Cristian Chivu che ritornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile il prossimo 26 luglio.

INNESTI – Intervenuto sulla Radio di TuttoMercatoWeb, ha parlato anche dell’Inter di Chivu che si ritrova a vivere un grande cambiamento. Queste alcune delle sue parole: «Rispetto allo scorso anno vorrei tanto un centrocampista e un attaccante forte. Per il resto si può migliorare. Serve un attaccante veloce, perché col gioco di rimessa ne serve uno così. Bonny non so com’è, ma serve qualcosa di più. Quando ha velocità e forza lì davanti è un altro modo di giocare. Se riesci a svecchiare dietro ok, però secondo me alla squadra dello scorso anno mancava uno in mezzo veramente forte e un altro attaccante, perché Arnautovic e Taremi hanno fatto rimpiangere i titolari».

Inter, idea nuova in attacco?

MERCATO – Stringara poi, parla di eventualmente un nome da inserire in attacco: «Chi vedrei bene? Victor Osimhen. Un po’ tutta l’Inter nella seconda parte dell’anno era in affanno. E’ una squadra che va migliorata in ogni reparto. Se va via Calhanoglu, in mezzo al campo ne devi prendere due importanti, davanti, come ho detto, uno, così come dietro».