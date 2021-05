Stringara: «Conte vuole rinforzi, all’Inter ora è tutto in divenire»

Paolo Stringara, ex calciatore dell’Inter, ha parlato questo pomeriggio ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di “TMW Radio” dove ha parlato di Conte e dei progetti dei nerazzurri.

COSA VUOLE CONTE – Stringara si concentra su cosa potrebbe volere Conte per sciogliere i suoi dubbi: «Conte a livello italiano ha sempre fatto molto bene. A livello europeo a parte il Chelsea non ha fatto molto e non credo abbia a questo mercato estero così importante. Siamo nella stessa situazione dell’anno scorso, io pensavo andasse via e invece e rimasto. Secondo me quest’anno rimarrà quindi forse andrà via, non facciamo pronostici. Conte non è stupido, non vuole smantellare e nemmeno indebolire, anzi, secondo me chiederà dei rinforzi. L’Inter deve fare bene in Europa, si deve presentare bene, non può pensare di uscire ai gironi. E’ tutto in divenire, aspettiamo. Io non posso sapere cosa gira in casa Inter, ma è una situazione che non è rosea per preparare un’annata importante dopo lo scudetto».