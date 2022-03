Stringara: «Calo Inter? È successo anche con Conte. Serve vice Brozovic»

L’ex giocatore nerazzurro, Paolo Stringara, ai microfoni di Tmw radio, ha parlato del momento particolare dell’Inter. Problemino già avuto anche con Conte. Poi una considerazione su Brozovic

CALO NERAZZURRO − Stringara sul momento così così della squadra di Simone Inzaghi: «Normale un calo dell’Inter perché gioca tantissimo così come tutte le squadre. Rientra nella normalità anche se si deve porre rimedio. L’Inter non ha mai avuto un’alternativa a Marcelo Brozovic e quando un giocatore come lui cala qualche problemino viene fuori. La stessa cosa vale per Nicolò Barella. Anche l’Inter di Antonio Conte ha avuto un piccolo calo lo scorso anno. Ma questa è una squadra che fino a qualche mese fa divertiva. Ci sta un po’ di appannamento. Da interista, non vedo questo grosso problema anche se bisogna ritornare nuovamente a vincere. Ci sta che la prossima partita l’Inter interrompa questo digiuno e ne faccia 5-6».