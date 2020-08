Stringara: “Barella uno dei migliori nel suo ruolo. Lukaku devastante”

Stringara ha parlato delle prestazioni di Barella e Lukaku nell’ottima vittoria dell’Inter ieri sera contro il Bayer Leverkusen. L’allenatore sottolinea le qualità dei nerazzurri, poi parla anche di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

DOPO L’EUROPA – Paolo Stringara e le ottime prestazioni di due nerazzurri: «Mi piace tantissimo Barella. E’ uno dei più forti in Europa nel suo ruolo. Ha quantità, qualità, cattiveria: in generale è tra i miglioi. Non ci sono più fuoriclasse a centrocampo e Barella è forte: me lo tengo sempre stretto uno come lui. Lukaku? Ieri sera ha fatto benissimo: diventa devastante se trova l’appoggio sul difensore – dice Stringara -. Il Bayer Leverkusen gioca bene ma se hai giocatori del genere contro devi rivedere gli schemi difensivi. Fisicamente è mostruoso e l’Inter fa bene a tenerselo stretto. Lo sfogo di Conte? Ha fatto come Mourinho, ha attirato le attenzioni su di sé per toglierle dalla squadra. Quest’anno ha perso lo Scudetto, ma non è mai stata veramente in lotta. Vedremo se riuscirà a riprendersi vincendo l’Europa League».