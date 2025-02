Strano, ma vero: l’attacco di riserva dell’Inter fa la differenza – CdS

A risolvere la partita tra Inter e Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, ci hanno pensato gli attaccanti di riserva dell’Inter. Strano ma vero! La speranza è che non si tratti di un semplice fuoco di paglia.

DIFFERENZA – Prima la prodezza di Marko Arnautovic, poi la percussione in solitaria di Joaquin Correa a procurare il rigore del definitivo 2-0. Insomma, Inter-Lazio è stata la serata perfetta per Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno centrato la trentesima semifinale della propria storia in Coppa Italia grazie all’apporto delle riserve. Quasi una stranezza, se si considerano le precedenti uscite. L’austriaco, per la verità, sta aumentando i suoi livelli di performance, visto che un paio di partite fa aveva timbrato anche con la Fiorentina, regalando i tre punti a Simone Inzaghi. Ma Correa, uscito malconcio sabato sera (con tanto di presunto caso scoppiato con Simone Inzaghi), è entrato molto bene procurandosi il rigore andando giù sul fallo ineccepibile di Gigot.

Taremi l’unica nota storta della serata dell’Inter

STECCA – L’unica nota storta della serata rimane Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, anche ieri sera contro la Lazio, è apparso molle e passivo. Tantissime palle perse, zero tiri verso la porta: mancanze che hanno fatto rumoreggiare il pubblico esigentissimo di San Siro. Il livello di aggressività e di partecipazione al gioco della squadra, sottolinea il Corriere dello Sport, non sono ancora all’altezza. Serve una svegliata prima che sia troppo tardi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno