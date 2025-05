Stramaccioni: «Yamal? Potrebbe soffrire uno! Vi dico una finalista»

L’Inter vince con il Verona a San Siro tenendo viva la lotta scudetto che vede il Napoli a +3 sui nerazzurri a tre partite dalla fine del campionato. Intanto Stramaccioni è proiettato al ritorno della semifinale di Champions League con il Barcellona: di seguito quanto dichiarato a DAZN dall’ex allenatore

VISTA CHAMPIONS – L’Inter doveva vincere con il Verona per non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista e nello stesso tempo preservare le energie in vista del Barcellona: missione compiuta. Andrea Stramaccioni parte proprio da questo aspetto: «Tutto bene per quello che riguarda la gestione, ci sono state anche delle prestazioni positive, tutto bene stasera. Chi va in finale di Champions League? Io il giudizio su Inter-Barcellona non lo dirò mai perché c’è una squadra italiana di mezzo, ho la mia idea e me la tengo. Dico però che l’altra semifinalista sarà il PSG perché mi piace. Si tratta di un progetto nuovo, una società che ha fatto una rivoluzione da una squadra quasi da play station ad un gruppo di giovani talentuosi. Meriterebbe la finale, con tutto il rispetto per l’Arsenal».

SOLUZIONE – Proprio in relazione al Barcellona, Stramaccioni vedrebbe bene una soluzione su Lamine Yamal: «Yamal ha messo in grande difficoltà il quinto, che era Dimarco, ma a me è piaciuto molto tutte le volte che Bastoni è scalato su di lui. Secondo me può soffrire la fisicità e le lunghe leve di Bastoni mentre Dimarco per cilindrata può andare più in difficoltà. Io sono convinto che il gol di Yamal abbia avuto un peso straordinario per il Barcellona perché l’Inter aveva murato il 2-0, ha fatto un gol a difesa schierata senza che fosse colpa di nessuno e ha riaperto la gara».

CARATTERISTICHE – Per finire, Stramaccioni non crede che Mehdi Taremi possa riuscire a fare lo stesso lavoro di Lautaro Martinez, fortemente in dubbio con il Barcellona: «Taremi è diverso dal Lautaro Martinez, l’argentino è inimitabile per caratteristiche e ha un’intesa spaziale con Thuram. Inoltre dopo il Mondiale del Qatar ha assunto una leadership che gli dà una valenza duplice, sia tecnica che appunto caratteriale. Thuram è quello che è mancato nella settimana infermale di Milan, Bologna e Roma ed è lui che ha sbloccato la partita al Montjuic».