Stramaccioni: «Thuram sostituito troppo presto! Inter senza peso»

Stramaccioni valuta anche la sostituzione di Thuram appena dopo il pareggio del Bologna come uno degli errori di Inzaghi nella gestione della partita di sabato. L’ex allenatore dell’Inter, su DAZN, ha spiegato perché era meglio non togliere il francese.

CAMBI ERRATI – Andrea Stramaccioni valuta le scelte durante Inter-Bologna: «La sensazione, dallo stadio, è che ho condiviso completamente il ricambio di energie sui quinti. Nonostante avessero fatto un buon primo tempo Federico Dimarco e Denzel Dumfries erano stanchi, Carlos Augusto è entrato in maniera strepitosa e anche Juan Guillermo Cuadrado ha dato il suo contributo. Onestamente, con tutto il rispetto per Simone Inzaghi, avendo poche risorse a disposizione in attacco la sostituzione di Marcus Thuram è avvenuta troppo presto. Penso che le caratteristiche di Alexis Sanchez siano ben precise, che non si sono sposate in maniera perfetta con quell’assedio finale che ha fatto. Con la difesa del Bologna che ha chiuso in emergenza, con tre terzini sinistri su quattro. L’Inter si sentiva che mancasse un pochino di peso, senza Marko Arnautovic e Thuram. Sanchez è un giocatore straordinario, ma non si può caricare come unica alternativa ai due attaccanti. C’è stato un momento in cui Alessandro Bastoni ha detto a Inzaghi che voleva restare su e lui gli ha detto di no per non perdere equilibrio».