Stramaccioni: «Tante responsabilità per i calciatori dell’Iran! Uno mi ha detto…»

Stramaccioni parla dell’atteggiamento dell’Iran nella partita contro gli USA. Nel corso del suo intervento nello studio di Rai 1, l’ex allenatore dell’Inter racconta quanto riferitogli da uno dei calciatori iraniani in merito alla protesta messa in atto nella prima partita del Mondiale in Qatar.

RESPONSABILITÀ – Andrea Stramaccioni interviene al termine di Iran-USA (vedi articolo). L’ex allenatore dell’Inter e commentatore dei Mondiali in Qatar, nello studio di Rai 1, racconta: «La squadra dell’Iran è formata da ragazzi e non sono sereni. Il primo tempo contro gli Stati Uniti è stato l’espressione di questa situazione e responsabilità. Stamattina uno di loro mi diceva che nella prima partita hanno dato un segnale non cantando l’inno della loro Nazione e hanno ricevuto ripercussioni. Nella seconda partita lo hanno cantato e gli hanno detto di non aver fatto abbastanza. Loro vogliono solo giocare a calcio. Non si possono caricare venti ragazzi, che hanno una famiglia, di questa responsabilità che va oltre. Loro ci hanno provato ma è una cosa che deve essere fatta tutti insieme. La FIFA obbligasse la Federazione iraniana a invitare le donne allo stadio!». Stramaccioni conclude l’intervento nella trasmissione “Circolo Mondiali” con un’esortazione alla FIFA.