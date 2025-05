Stramaccioni consiglia: «Spalletti rifletta su Acerbi. Inter dimostra!»

Andrea Stramaccioni ha esaltato il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, suggerendo a Luciano Spalletti di compiere una scelta precisa. Poi un commento su Nicola Zalewski.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter è momentaneamente a 1 punto dal Napoli quando mancano 2 giornate al termine della Serie A. Su un pilastro dei nerazzurri si è pronunciato Andrea Stramaccioni a DAZN, il quale ha posto l’accento sull’opportunità di compiere una decisione inaspettata: «Io inviterei Spalletti a convocare nuovamente Acerbi in Nazionale, almeno per la partita che varrà come uno spareggio per l’accesso ai prossimi Mondiali».

Stramaccioni sulla forza di Zalewski. Il polacco si sta conquistando la riconferma all’Inter!

L’ELOGIO – Stramaccioni ha poi proseguito: «Zalewski? Riscatto a 6 milioni, quindi c’è da vedere cosa farà l’Inter. Secondo me, i nerazzurri hanno un bell’asso nella manica. Il polacco, che era già stato il migliore in campo contro il Verona, può ricoprire la posizione di esterno (a sinistra e a destra) e può giocare anche da mezzala».