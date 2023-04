Stramaccioni: «Stasera sarà altra Inter! Otamendi, assenza grave»

Stramaccioni ottimista sull’Inter e sulla prestazione che farà questa sera contro il Benfica in Champions League. Per l’allenatore, pesa tanto l’assenza di Otamendi

FIDUCIA − In collegamento su Rai Radio Uno, durante la trasmissione ‘Palla al centro‘, Andrea Stramaccioni ha parlato così: «Una tappa fondamentale per una stagione al di sotto di quelle che sono le aspettative. Stasera ci sarà il primo lungo tempo di due atti decisivi per una qualificazione che potrebbe essere storica. Le colpe a mio avviso vanno equamente divise perché è un momento in cui c’è bisogno di tenere la barra del timone dritta. La responsabilità va a tutti. Importantissimo lavorare sulla testa, meno sulle gambe. Parlando dei gol, l’Inter è stata veramente sfortunata in queste ultime tre partite. Stasera sarà un altro scenario, un altro palcoscenico e un’altra Inter. Togliendo una maglia che è quella di Lautaro Martinez, il ballottaggio riguarda tra due giocatori completamente opposti. Dzeko è più bravo a ripulire palloni, Lukaku nell’attaccare la profondità. Al Benfica mancherà il leader Otamendi più Bah. Partirà con metà della difesa indisponibile, l’Inter ha la qualità per mettere in difficoltà il Benfica. Sono fiducioso».