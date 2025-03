Stramaccioni sottolinea: «Inzaghi, una prima volta all’Inter! Acerbi, intelligenza rara»

Andrea Stramaccioni ha espresso il suo punto di vista riguardo la situazione attuale dell’Inter di Simone Inzaghi, elogiando poi il pilastro della difesa nerazzurra Francesco Acerbi.

PRIMA VOLTA – L’Inter di Simone Inzaghi affronterà stasera 16 marzo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in uno scontro diretto che potrebbe dire moltissimo del futuro di questa stagione di Serie A. I meneghini, in corsa per la vittoria finale in Campionato, sono al contempo in lotta per conquistare anche la Coppa Italia e la Champions League. Tale aspetto è stato sottolineato da Andrea Stramaccioni durante un’intervista rilasciata a TuttoSport, con un’attenzione particolare alla novità che emerge rispetto alle altre tre stagioni di Inzaghi all’Inter: «Trovo il tecnico nerazzurro molto maturato nella gestione: ha utilizzato tutti con intelligenza, con finora evidente priorità data al Campionato. Questa è la prima stagione in cui l’Inter è, al 16 marzo, in lotta per tutto. E Inzaghi non si è mai nascosto, anzi ha conferito minuti e fiducia a molti elementi oltre agli 11 titolarissimi».

Stramaccioni sul valore della presenza di Acerbi all’Inter: pallino di Inzaghi

L’ELOGIO – Stramaccioni ha poi proseguito utilizzando parole di stima nei confronti del centrale nerazzurro Francesco Acerbi, tornato a pieno regime a disposizione di Inzaghi dopo un periodo difficile sul piano delle condizioni fisiche. L’allenatore italiano si è così pronunciato in merito: «Si tratta di un difensore dall’intelligenza calcistica rara, legge sempre prima le intenzioni dell’avversario e rappresenta uno dei centrali più affidabili d’Europa. Non si percepiscono mai le sue lacune perché possiede la capacità di mettersi sempre in una posizione di forza rispetto al suo avversario».