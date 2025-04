Stramaccioni sottolinea: «Inter senza 7-8 elementi. Gestione dolorosa»

Andrea Stramaccioni si è pronunciato in merito al pareggio dell’Inter contro il Parma, indicando il suo pensiero sul peso delle sostituzioni di Simone Inzaghi.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha pareggiato contro il Parma per 2-2, subendo una rimonta negli ultimi 30 minuti dell’incontro. Di ciò ha parlato l’ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni, che a DAZN ha così analizzato la sfida: «Quando parliamo di profondità della rosa, valutiamo la possibilità di sostituire 1-2-3 elementi in una determinata situazione. L’Inter si è invece trovata, a Parma, con 7-8 elementi in meno rispetto all’11 titolare. Ciò è un problema anche per chi deve subentrare, che in momenti difficili può subire un contraccolpo. La gestione dei titolarissimi deve esserci, anche se è dolorosa. Una cosa, però, è cambiarne 1-2, un’altra è cambiarne 8».

Stramaccioni sulle scarse occasioni dell’Inter nel secondo tempo

SCARSA PRODUZIONE – Stramaccioni ha poi proseguito: «Dal 69 al 95, l’Inter non ha costruito occasioni: questo è quello che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai tifosi. La doppia sostituzione di Calhanoglu e Lautaro Martinez è avvenuta in un momento in cui l’Inter stava soffrendo contro il Parma».