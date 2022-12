Stramaccioni: «Sostengo Mancini sempre! C’è bisogno di nuovi talenti»

Andrea Stramaccioni, intervistato da Goal Italia, commenta la situazione della Nazionale italiana, esclusa dalla rassegna iridata. L’ex allenatore nerazzurro afferma le difficoltà dei nuovi talenti dei settori giovanili di emergere in Serie A

GIOVANI E DIFFICOLTÀ – Ecco le parole di Andrea Stramaccioni riguardo alla situazione del movimento calcistico italiano, della Nazionale di Mancini e della difficoltà dei giocatori delle Primavere di entrare in Prima Squadra: «Ho sempre sostenuto Mancini anche nei momenti più difficili: ha creato una mentalità diversa, c’è un’atmosfera positiva. Abbiamo vinto un Europeo, non dimentichiamolo: sta facendo qualcosa di molto bello. Sappiamo la difficoltà di far giocare i giovani in Serie A e io ne so qualcosa, perché allenavo una Primavera campione d’Europa i cui giocatori facevano fatica a trovare spazio nel massimo campionato italiano. Ha bisogno di nuovi talenti, è vero».