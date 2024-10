Stramaccioni: «Inter, sottovalutata assenza di Acerbi. Palacios opportunità!

Andrea Stramaccioni ha parlato della sfida vinta dall’Inter contro l’Empoli con il punteggio di 3-0 e delle possibili ragioni alla base delle difficoltà avute dai nerazzurri in questo inizio di stagione.

L’INIZIO – L’Inter, dopo aver battuto l’Empoli 3-0 grazie ai due gol di Davide Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, è ora attesa dai due match casalinghi contro Venezia e Arsenal. Riguardo la sfida con i toscani e il suo significato per i nerazzurri, Andrea Stramaccioni si è pronunciato a Radio Sportiva in questi termini: «L’Inter in questa prima parte di stagione ha sprecato qualcosina, lasciando dei punti per strada tra Genoa e Juventus. Ieri ha dato una grande risposta su un campo difficile. Sicuramente ha dato un segnale importante, anche perché ora ha un turno non proibitivo contro il Venezia e poi c’è il Napoli».

Stramaccioni sull’importanza di Francesco Acerbi per gli equilibri difensivi dell’Inter

LA CONVINZIONE – Stramaccioni ha poi proseguito il suo ragionamento sottolineando quanto, dal suo punto di vista, Francesco Acerbi sia centrale per la tenuta difensiva della squadra nerazzurra: «Per quanto riguarda gli errori tecnici dell’Inter, io credo che il nostro campionato sia molto difficile. Ripetersi è davvero difficile, ma io ritengo che i nerazzurri siano i più attrezzati dal punto di vista tecnico. Io ho una stima per Francesco Acerbi… credo che la sua assenza sia pesante. L’unico reparto in cui l’Inter non è riuscita a rinforzarsi è stato proprio quello della difesa, per cui l’inserimento di Palacios potrebbe essere importante in vista del futuro».