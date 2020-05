Stramaccioni: “Quella frase di Moratti, cosÃ¬ diventai allenatore dell’Inter”

Stramaccioni: “Quella frase di Moratti, così diventai allenatore dell’Inter”

Intervistato ai microfoni di “Tuttosport”, Andrea Stramaccioni ha raccontato l’incontro con Massimo Moratti, da cui uscì allenatore dell’Inter

TECNICO – Queste le parole di Andrea Stramaccioni che racconta come diventò allenatore dell’Inter. «La mattina dopo aver vinto con l’Ajax, tra l’altro nello stadio dove sette mesi prima il Tottenham ci aveva rifilato quei sette gol, accendo il telefono e vedo che ho ricevuto duemila telefonate da Piero che mi dice «Andre, il presidente questa mattina ha delle strane idee ma, qualsiasi cosa ti dice, tu rifiuta». Premetto che Ausilio lo diceva perché mi voleva bene: l’Inter era una polveriera, aveva bruciato allenatori straordinari come Benitez, Gasperini e Ranieri, e lui avrebbe voluto che seguissi un altro percorso partendo dalla Serie B. Io gli risposi che non ero stupido, sapevo che parlava così perché mi voleva bene ma io, un ragazzo di poco più di trent’anni che veniva dal nulla, come potevo rifiutare l’Inter? Mi sarei sputato in faccia per tutta la vita. Non fa parte del mio carattere, io non sono un vigliacco e ho sempre lavorato per arrivare a giocarmi un’occasione così. Quando arrivò la convocazione all’incontro, stavo andando a ritirare un premio con Samaden. Mi chiamò Ausilio e disse: “Non dirlo neanche a Roberto, inventati una scusa e vieni qui”. E mi diede l’indirizzo dove dovevo presentarmi. Io, da consumato attore, iniziai la recita: “Guarda Robè, è successa un’emergenza, devo andare, così scesi dalla macchina e presi un taxi al volo. Mezz’oretta dopo, ho richiamato Ausilio per chiedere spiegazioni. E lui, che probabilmente stava in viva voce, con tono totalmente cambiato disse “Mannò André, siamo qui col presidente, va tutto alla grande, ci facciamo una chiacchierata, sii te stesso perché sei forte, sei grande”. Dopo Ausilio, chiamai mia moglie Dalila, che non era a Milano, e poi Bruno Conti: sì, proprio lui, come un fedele che va a confessarsi. E Bruno, dopo aver sapu- to che stavo andando a parlare con Moratti, da uomo straordinario quale è nella sua semplicità, sembrò addirittura più felice di me: “Io lo sapevo, lo sapevo perché te sei de qua, te sei de là. Tu sei quattro giri avanti”».

SENTENZA – Stramaccioni sull’incontro con Massimo Moratti, da cui ne uscì allenatore della squadra nerazzurra. «Arrivo all’incontro. E, oltre a Piero, ci sono il presidente, Angelomario e Branca. Dopo tre minuti di convenevoli, Moratti cambia tono, si tira giù gli occhiali, mi guarda, prende un blocco di fogli bianchi, una penna e pronuncia una frase che ricorderò sempre: “Allora mister, lei come la farebbe giocare questa Inter?”. E mi dà blocco e penna. E io ho detto quello che pensavo: che alla squadra, con l’infortunio di Sneijder, mancava di un vero playmaker a centrocampo e quello poteva esserlo Štankovic. Poi dico che Chivu non poteva restare ancora ai margini e che Milito non poteva essere messo in ballottaggio con Pazzini. Dopo cinquanta minuti, la sentenza: “Sa che le dico, non menefrega niente di quello che penseranno, ma lei è il nuovo allenatore dell’Inter”. Bam. Sono cascato dalla sedia. Era successo l’impensabile».

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport