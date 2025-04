Stramaccioni prevede: «La Roma si difenderà attaccando l’Inter»

Stramaccioni si è pronunciato nel pre-partita della sfida del Campionato italiano tra Inter e Roma. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Andrea Stramaccioni si è così espresso a DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Roma: «L’Inter di Inzaghi non ci ha abituato a due sconfitte consecutive, per cui sono curioso di vederne la reazione. I nerazzurri sono molto esperti, ci sono tanti allenatori in gruppo, di conseguenza immagino che avranno la carica giusta contro la Roma. Di fronte ci sarà una squadra che ha fatto una striscia di risultati utili molto importante. Ho parlato con Thuram, mi ha detto che sta meglio. Questo può essere un segnale per il futuro. Il ritorno di Dumfries, secondo me, è importante perché ora i nerazzurri possono fare entrambi i quinti titolari a disposizione. Ci sarà anche Zielinski, che nel finale di stagione potrà aiutare i nerazzurri».

Stramaccioni sull’attacco dell’Inter e le scelte della Roma

IL RAGIONAMENTO – Stramaccioni ha poi proseguito: «Arnautovic? È vero che ha un minutaggio limitato, ma in questo momento io non avrei dubbi su chi scegliere tra lui, Correa e Taremi. Nella sfida ci sono tanti temi: con la mossa di Soulé da quinto, ipotizzata per la prima volta da De Rossi, la titolarità di Pellegrini e il duo d’attacco composto da Shomurodov e Dovbyk. La Roma decide di difendersi attaccando».