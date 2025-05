Stramaccioni prevede: «Napoli o Inter? Un fattore sarà decisivo!»

Andrea Stramaccioni ha presentato la lotta scudetto tra Napoli e Inter, indicando l’importanza preminente del fattore psicologico in questo contesto. Di seguito la sua visione.

IL RAGIONAMENTO – Andrea Stramaccioni si è così pronunciato a DAZN sulla volata scudetto tra Napoli e Inter: «L’aspetto decisivo sarà quello psicologico. Il Napoli ha ancora il calendario dalla sua, anche se giocare a Parma non è mai semplice. Conte, in ogni caso, saprà lavorare sulla testa dei calciatori. Per quanto riguarda i nerazzurri, voglio sottolineare i meriti di Inzaghi nel rendere Calhanoglu uno dei migliori registi d’Europa e Acerbi un reale trascinatore dell’Inter. Solo il piacentino poteva renderlo quello che è oggi, dopo l’esperienza alla Lazio».